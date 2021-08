Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl einer Geldbörse

In der Zeit zwischen Samstag, dem 24. Juli 2021, 15.00 Uhr, und Montag, 26. Juli 2021, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Sandloher Straße aus dem PKW Audi einer 33-jährigen Frau aus Essen (Oldenburg) eine Damengeldbörse (sog. Clutch). Darin befanden sich ihr Personalausweis, der Kinderausweis ihrer Tochter, Krankenversicherungskarte und Führerschein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen (Oldenburg) unter der Telefonnummer (05434) 924700 entgegen.

Cloppenburg OT Emstekerfeld - Diebstahl eines Kennzeichens

Am Mittwoch, dem 04. August 2021, zwischen 17.55 Uhr und 18.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Max-Planck-Straße abgestellten PKW VW Golf einer 48-Jährigen aus Cappeln das vordere Kennzeichen (CLP-M 537) samt Halterung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Wahlplakat

In der Zeit zwischen Montag, 02. August 2021, 16.00 Uhr, und Dienstag, 03. August 2021, 16.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter ein an der Paul-Gerhardt-Schule in der Soestenstraße befindliches Wahlplakat (Größe: 3,5 x 2,5 Meter). Hierdurch entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 17. August 2021, wurde um 17.10 Uhr in der Eschstraße ein 52-Jähriger aus Cloppenburg auf einem Segway festgestellt, welches nicht ordnungsgemäß versichert war. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Emstek - Unfall

Am Donnerstag, dem 05. August 2021 kam es um 17.15 Uhr in der Langen Straße zu einem Unfallgeschehen: Ein 86-Jähriger Mann aus Emstek fuhr mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl vom linksseitigen Geh-und Radweg der Lange Straße aus über die Fahrbahn (Verkehrsinsel). Dort wollte er auf der anderen Straßenseite den dortigen Gehweg weiter in Richtung Ortsmitte befahren. Auf dem Gehweg verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts auf den Grünstreifen und stürzte dann schließlich in den dortigen Graben. Er verletzte sich leicht und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Rollstuhl entstand Sachschaden von 300 Euro.

Molbergen OT Ermke - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Donnerstag, dem 05. August 2021, wurde um 10.00 Uhr im Großen Esch ein 21-Jähriger Fahrzeugführer aus Lastrup einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlaufe der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten einen starken Geruch nach Betäubungsmitteln fest. Bei dem Fahrzeugführer ergaben sich zudem Anhaltspunkte dafür, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Da der Betroffene die Durchführung eines freiwilligen Drogen-Vortests verweigerte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 21-Jährige zeigte sich abschließend mit einer Durchsuchung seines PKW einverstanden. Es wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Diese wurde sichergestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Peheim & Garrel - Diebstahl von Wahlplakaten

Zwischen Freitag, 23. Juli 2021, 21.40 Uhr, und Dienstag, 27.Juli 2021, 08.00 Uhr, kam es im Bereich der Gemeinde Molbergen, OT Peheim und in der Ortschaft Garrel, zum Diebstahl von Wahlplakaten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell