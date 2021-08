Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Dienstag, dem 03. August 2021, kam es zwischen 17.45 Uhr und 18.00 Uhr am Südlichen Küstenkanal zu einem Verkehrsunfall: Bei der Straße Südlicher Küstenkanal handelt es sich um eine überwiegend gepflasterte Straße, die parallel zur Bundesstraße B401 verläuft. Die Straße weist einen sehr schlechten Zustand mit vielen Unebenheiten auf. Aus diesem Grunde gilt hier eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 10 km/h. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem weinroten PKW Kombi (möglicherweise ein Toyota) die Straße Südlicher Küstenkanal in Fahrtrichtung Kampe. In Höhe der Hausnummer 73 stand eine 35-jährige Frau aus Bad Zwischenahn am Straßenrand und gestikulierte, um den Verkehrsteilnehmer auf dessen überhöhte Geschwindigkeit aufmerksam zu machen. Dieser fuhr daraufhin in Schlangenlinien an der Frau vorbei. Sein PKW traf sie mit dem linken Außenspiegel am linken Unterarm und verletzte sie leicht. Der Fahrzeugführer hielt zunächst an der Unfallstelle an, um das Gespräch mit der 35-Jährigen zu suchen. Aufgrund unterschiedlicher Ansichten der beiden Beteiligten, verließ der Unfallverursacher die Örtlichkeit, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 04. August 2021, kam es um 16.15 Uhr auf der Hauptstraße in Barßel zu einem Verkehrsunfall: Eine 86-jährige Frau aus Barßel befuhr mit ihrem PKW die Hauptstraße von Barßel in Fahrtrichtung Barßelermoor. Als sie nach rechts in die Ringstraße abbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 19-Jährigen aus Barßel, welche mit ihrem Pedelec den Geh- und Radweg der Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Bei dem Aufprall wurde die Pedelec-Fahrerin über die Motorhaube des PKW der 86-Jährigen geschleudert. Sie verletze sich leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Saterland - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, dem 04. August 2021, kam es gegen 19.30 Uhr auf der Wittensander Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 26-Jähriger aus Rhauderfehn befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße B438 (Wittensander Straße) in Fahrtrichtung Idafehn. Dabei übersah er einen in gleicher Fahrtrichtung auf der Straße stehenden PKW einer 48-Jährigen aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der 26-Jährige leicht verletzte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell