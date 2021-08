Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Ermittlungserfolg: Zwei Tatverdächtige nach Taten in Lohne und Bakum ermittelt (mit Fotos)

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Cloppenburg/Vechta (ots)

Nach einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte am 28. Juli 2021 in der Straße An der Wehr in Lohne sowie mehreren Diebstählen und Hausfriedensbrüchen im Juli in Bakum, konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Unter anderem führten auch Videoaufzeichnungen von Privatgrundstücken zur Ermittlung der Tatverdächtigen:

In der Nacht von Sonntag, 1. August 2021, auf Montag, 2. August 2021, wurde gegen 2.00 Uhr ein Bakumer in der Dersagaustraße auf zwei Personen in seinem Garten aufmerksam und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten kurz darauf im Nahbereich zwei Männer im Alter von 34 und 38 Jahren, beide wohnhaft in Cappeln, feststellen und zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeidienststelle nach Vechta verbringen.

Am selben Morgen wurde die Wohnung der beiden Tatverdächtigen auf Antrag der StA Oldenburg und Beschluss des Amtsgerichts Oldenburg durchsucht. Dabei handelte es sich um eine Gemeinschaftsunterkunft mehrerer Personen. In diesem Zusammenhang konnten unter anderem ein Gewindebohrer-Set des Herstellers Heli-Coil, vier teils bereits demontierte Fahrräder sowie hochwertige Markenbekleidung aufgefunden und sichergestellt werden. Eines der Fahrräder, ein Pedelec, konnte zwischenzeitlich einem Diebstahl vom 29. Juli 2021 in der Schubertstraße in Bakum zugeordnet werden. Auch bei den übrigen drei Rädern dürfte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um Diebesgut handeln.

Nach der Durchsuchung und den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurden beide Tatverdächtige nach Rücksprache mit der StA Oldenburg entlassen.

Bürgerinnen und Bürger aus Lohne oder Bakum, die über weitere Aufzeichnungen von verdächtigen Personen auf ihren Grundstücken aus der letzten Woche oder vom Wochenende verfügen oder die ihre Gegenstände/Fahrräder auf den Bildern wiedererkennen, werden gebeten, unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 Kontakt zum Polizeikommissariat in Vechta aufzunehmen.

Einleitung von Ermittlungsverfahren gegen zwei weitere Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft

Die Polizeibeamten haben im Rahmen der Durchsuchung weitere Ermittlungsverfahren gegen zwei weitere Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft, welche nicht im Zusammenhang mit den oben genannten Straftaten stehen, einleiten müssen.

Zum einen handelte es sich um einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Im Zimmer eines vor Ort nicht anwesenden weiteren Bewohners wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden.

Zum anderen handelt es sich um einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Einer der Bewohner war mit einem Kraftfahrzeug vorgefahren, an dem ungültige Kennzeichen angebracht waren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell