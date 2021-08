Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand eines Mülleimers

Am Dienstag, 3. August 2021, um 5.22 Uhr geriet ein Mülleimer in der Sevelter Straße aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer kann durch die Polizei eigenständig gelöscht werden.

Lastrup - Diebstahl von Kupferkabelresten

Am Samstag, 31. Juli 2021, zwischen 23:25 Uhr und 23:59 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen 200kg Kupferkabelreste von einem Hof einer Recyclingfirma am Bahndamm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Emstek - Einbruch in eine Schule

Bislang unbekannte Personen drangen in der Zeit zwischen Montag, 2. August 2021, 12.00 Uhr und Dienstag, 3. August 2021, 18.55 Uhr, in die Büroräumlichkeiten einer Grundschule in der Clemens-August-Straße ein und entwendeten einen Laptop und eine Kamera. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 3. August 2021, um 16.55 Uhr fuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis Cloppenburg mit ca. 65 km/h auf der Amerikastraße mit einem Kleinkraftrad, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt und setzten die Erziehungsberechtigen in Kenntnis. Den Jugendlichen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 3. August 2021, um 17.44 Uhr, fuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis Cloppenburg mit einem Kleinkraftrad auf der Straßen Eichkamp, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und setzten die Erziehungsberechtigten in Kenntnis. Den Jugendlichen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Emstek - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 3. August 2021, um 11.30 Uhr, fuhren eine 58-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg und eine 51-jährige Autofahrerin aus Emstek in dieser Reihenfolge auf der Bahnhofstraße ortsauswärts. Die 58-jährige Frau verlangsamte ihre Fahrt, dabei fuhr die 51-jährige Autofahrerin auf und es kam zum Unfall, bei dem sich beide Frauen leicht verletzten.

Molbergen - Betriebsunfall

Am Dienstag, 3. August 2021, um 11.25 Uhr wollte ein 23-jähriger Mann aus Löningen eine Lüftungspfanne auf dem Satteldach eines Einfamilienhauses in der Straße Sandberg installieren und stieg hierzu auf eine Leiter. Bevor er das Dach betreten konnte, rutschte er vermutlich ab und stürzte zu Boden. Aufgrund der Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Cloppenburg - Kundgebung

Am Dienstag, 3. August 2021, um 13.00 Uhr fand auf dem Pingel-Anton-Platz eine Kundgebung zum Thema "Jahrestag des Völkermordes an den Yeziden in Shingal" statt. An der Kundgebung nahmen etwa 90 Personen teil und es wurden mehrere Plakate zum Thema gezeigt. Die Kundgebung hatte einen friedlichen und ruhigen Verlauf und wurde durch den Versammlungsleiter um 14.15 Uhr für beendet erklärt.

