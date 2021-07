Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210716 - 0856 Frankfurt-Bundesautobahn 3: Brennende Autos nach Auffahrunfall

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend ereignete sich auf der BAB 3, in Höhe des Flughafens, ein Auffahrunfall, mit drei beteiligten Autos. Zwei gerieten anschließend in Brand. Die Autobahn blieb zeitweise voll gesperrt.

Gegen 22:30 Uhr befuhren die drei Autofahrer hintereinander die Zufahrt vom Flughafen / Terminal 2 kommend, auf die BAB 3, in Richtung Würzburg. Am Ende des Beschleunigungsstreifens musste der 33-jährige Fahrer eines VW Tiguan verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 40-jährige Fahrer eines VW Passat bremste rechtzeitig ab, während der dahinterfahrende 46-jährige Fahrer eines VW Touran aufgrund mangelnden Sicherheitsabstands nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam und hinten auf den Passat auffuhr und diesen dadurch noch in den Tiguan schob. Die beiden ersten Fahrzeuge kollidierten anschließend noch mit einer Warnbarke der dortigen Baustelle und gerieten daraufhin sofort in Brand. Den drei Fahrern gelang es selbstständig, aus ihren Autos auszusteigen. Alle wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte die brennenden Boliden. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden.

