POL-F: 210715 - 0853 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach Diebstahl aus Pkw

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen verständigten am Donnerstag, den 15. Juli 2021, gegen 00.50 Uhr, die Polizei und teilten mit, dass sich eine unbekannte Person an Autos in der Oskar-Sommer-Straße zu schaffen mache.

Einer Funkstreife des 8. Polizeirevieres gelang daraufhin die Festnahme eines 21-jährigen Mannes. Dieser hatte noch versucht, zu flüchten, konnte aber eingeholt und festgenommen werden. Während des Fluchtversuches hatte er sich seiner Beute (AirPods) zu entledigen versucht. Diese konnten jedoch aufgefunden und sichergestellt werden. Bei dem Beschuldigten konnte zudem noch ein Nothammer in der Hosentasche festgestellt werden. Vermutlich mit diesem Werkzeug hatte er zuvor an zwei in der Oskar-Sommer-Straße abgestellten Pkw (Mercedes-Benz GLC und Mercedes-Benz A-Klasse) die Scheiben eingeschlagen.

