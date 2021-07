Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210715 - 0855 Frankfurt-Sachsenhausen: Unbeteiligter stört Polizeikontrolle und geht Polizisten tätlich an

(em) In der Nacht von gestern (14.07.2021) auf heute (15.07.2021) hat ein Unbeteiligter eine Polizeikontrolle massiv gestört. Der 19-jährige Mann beleidigte einen Polizisten und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Sowohl der Polizist, als auch der 19-Jährige zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Gegen 00.20 Uhr befand sich eine Polizeistreife in der Schweizer Straße und führte eine Kontrolle wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt durch. Dies schien einem Bekannten des Autofahrers nicht zu gefallen. Er redete permanent dazwischen und kam den Beamten sehr nahe. Um dem Treiben ein Ende zu setzen, sprach die Streife einen Platzverweis aus. Dies schien dem 19-Jährigen jedoch noch weniger zu gefallen, so dass er nun einen der Polizisten mit den Worten "Du Wichser!" beleidigte. Als die Polizisten daraufhin eine Identitätsfeststellung durchführen wollten, leistete der 19-jährige Mann Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, wodurch ein Beamter zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Schlussendlich gelang es, den jungen Mann festzunehmen. Hierbei fiel der Polizist jedoch erneut zu Boden; so auch der 19-Jährige. Dabei verletzte sich der Tatverdächtige, welcher zur ambulanten ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstandes dauern an.

