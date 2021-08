Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Motorhauben-Plaketten

In der Zeit zwischen Montag, 2. August 2021, 18.00 Uhr und Dienstag, 3. August 2021, 7.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf den frei zugänglichen Betriebshof eines Autohauses in der Osloer Straße. Hier entwendeten sie von fünf Fahrzeugen des Herstellers BMW die Motorhauben-Plaketten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter Tel.: 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Montag, 2. August 2021, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 15.10 Uhr entwendeten unbekannte Personen das Mobiltelefon iPhone SE aus der Gesäßtasche einer 56-jährigen Frau aus Vechta. Zum angegebenen Zeitpunkt tätigte die 56-Jährige Einkäufe in einem Verbrauchermarkt in der Falkenrotter Straße. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 550,76 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter Tel.: 04441-943-0 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines Pedelecs

Am Freitag, 30. Juli 2021, zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr, wurde ein Pedelec der Marke Kalkhoff von einem Hof in der Straße Dreuge Mesk entwendet. Das grüne Fahrrad verfügt über eine 6-Gang Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Holdorf - Diebstahl von Katalysatoren

In der Zeit zwischen Montag, 2. August 2021, 18.00 Uhr und Dienstag, 3. August 2021, 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen drei Katalysatoren von drei nicht zugelassenen Pkw sowie von einem Pkw den Seitenspiegel und einen Blinker. Die Fahrzeuge standen auf einem Grundstück eines Autohauses in der Dinklager Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Visbek - Diebstahl aus Kfz

In der Zeit zwischen Montag, 2. August 2021, 22.00 Uhr und Dienstag, 3. August 2021, 14.00 Uhr gelangten bislang unbekannte Personen in der Ludwig-Erhard-Straße in einen BMW und entfernten und entwendeten die verbaute Elektrik sowie Tacho und Lenkrad mit Airbag. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 3000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter Tel.: 04445-95047-0 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstag, 3. August 2021, zwischen 7.00 Uhr und 14.20 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen VW Golf an der Heckscheibe, welcher auf einem Parkplatz einer Landmaschinenfabrik im Turmweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 3. August 2021, um 14.45 Uhr, geriet ein 34-jähriger Autofahrer aus Twist auf der Straße Graskamp in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann lediglich im Besitz eines serbischen Führerscheins war, obwohl er bereits seit über einem halben Jahr in Deutschland wohnt. Auch den Halter, ein 38-jährigen Mann aus Vechta, der die Fahrt zugelassen hatte, erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Goldenstedt - Tuning

Am Dienstag, 3. August 2021, um 15.10 Uhr, geriet ein 35-järhiger Autofahrer aus Vechta auf der Hauptstraße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei musste die Polizeibeamten feststellen, dass die Betriebserlaubnis nach Veränderung der Rad-/Reifenkombination erloschen war. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Tuning

Am Dienstag, 3. August 2021, um 21.21 Uhr, geriet ein 22-järhiger Autofahrer aus Damme auf der Großen Straße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass die Betriebserlaubnis erloschen war, da Fahrwerksfedern, welche von der Eintragung abweichen, verbaut waren. Es lag kein Nachweis über die tatsächlich verbauten Federn vor. Außerdem waren Xenonscheinwerfer ohne Reinigungsanlage und automatischer Leuchtweitenregelung verbaut und die Heckscheiben waren mit Tönungsfolie ohne Bauartgenehmigung beklebt. Den Mann erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Dienstag, 3. August 2021, 10.11 Uhr befuhr eine 87-jährige Frau aus Düsseldorf mit einem Fahrrad die Straße Am Meerbusch in Goldenstedt. An einer Baustelle kam sie beim Überfahren einer Kabelbrücke zu Fall. Durch den Sturz erlitt die 87-Jährige schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bakum - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 3. August 2021, um 15.10 Uhr fuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Bakum auf dem Overbergring und wollte nach links auf die Büscheler Straße abbiegen. Dabei übersah er einen 11-jährigen Fahrradfahrer aus Bakum, der den vorgeschriebenen Radweg an der Büscheler Straße befuhr. Der Junge wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 3.08.2021, gegen 15.26 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Mähdrescherfahrer aus auf der Steinfelder Straße stadtauswärts, als ihm vor der dortigen Autobahnbrücke auf seiner Fahrbahn ein schwarzer Pkw, vermutlich ein Daimler-Benz, entgegenkam, der wiederum unmittelbar zuvor einen vor ihm fahrenden Lkw überholt hatte. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, wich der Fahrer des Mähdreschers nach rechts aus, geriet auf den Grünstreifen und kam im angrenzenden Straßengraben, nachdem er 2 Eichen gestreift hatte, nach ca. 38 Metern, zum Stehen. Der Fahrer des schwarzen Pkw entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Dinklage unter 04443 977490 in Verbindung zu setzen.

