Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl aus Sprinter

Zwischen Montag, 2.August 2021, gegen 18.00 Uhr und Dienstag, 3.August 2021, um 06.50 Uhr drangen bislang unbekannte Personen in einen Mercedes Sprinter ein und entwendeten diverses Werkzeug. Der Sprinter stand zur Tatzeit vor einem Mehrfamilienhaus in der Burgstraße geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.:04499-922200) entgegen.

Saterland - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 3.August 2021, gegen 13.55 Uhr fuhr eine 35-jährige Barßelerin mit ihrem PKW auf der Hauptstraße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 3.August 2021, gegen 07.35 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann aus Wiefelstede auf der Loher Straße aus Godensholt kommend in Richtung Lohe. Vor ihm befand sich eine Kolonne aus drei Fahrzeugen. Als er diese überholen wollte, scherte ein weiterer PKW aus, so dass der 53-jährige ausweichen musste und dabei nach links auf die Berme geriet. Der Fahrer des PKW setzte seine Fahrt fort. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel.:04499-922200) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell