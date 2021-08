Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek OT Bühren - Verkehrsunfall

Am Dienstag, dem 03. August 2021, kam es um 12.30 Uhr auf der Husumer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 24-Jähriger aus Cappeln befuhr mit seinem Pedelec die Husumer Straße in Fahrtrichtung Schneiderkrug. Im Streckenverlauf wurde er von einem 68-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Bühren überholt. Der PKW des 68-Jährigen berührte dabei den 24-Jährigen mit dem rechten Außenspiegel. Hierdurch stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich leicht. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Emstek OT Halen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, dem 04. August 2021, kam es um 18.20 Uhr in der Baumwegstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 52-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Halen befuhr mit seinem PKW die Baumwegstraße aus Richtung Emstek kommend. Eine 36-Jährige aus Halen befuhr mit ihrem PKW die Baumwegstraße in entgegengesetzter Richtung. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß der PKW-Spiegel, wodurch Sachschaden am PKW der 36-Jährigen entstand. Der 52-Jährige entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Er konnte aufgrund aufmerksamer Zeugen, welche sich das Kennzeichen seines PKW gemerkt hatten, ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Cappeln - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, dem 04. August 2021, kam es gegen 10.30 Uhr auf der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 35-jähriger Fahrradfahrer aus Cappeln und ein 56-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg befuhren in gleicher Fahrtrichtung die Große Straße in Richtung stadteinwärts. Im Streckenverlauf lenkte der Radfahrer unmittelbar nach links, um die Straßenseite zu wechseln. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung des Fahrzeugführers kam es zum Zusammenstoß, wodurch sich der Radfahrer leicht verletzte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 200 Euro.

Cloppenburg - Zerstörung bzw. Diebstahl von Wahlplakaten

Im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 03. August 2021, 11.35 Uhr, und Mittwoch, 04. August 2021, 07.35 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter entlang der Emsteker Straße ca. zehn Wahlplakate des Vereins "Die Unabhängigen-UW Cloppenburg e.V." Im zeitlichen Vorfeld war es bereits zu Beschädigungen dieser Plakate gekommen. Darüber hinaus war es bereits zwischen dem 23. Juli 2021 und dem 25. Juli 2021 zum Diebstahl eines Plakates gekommen, welches in der Hagenstraße gehangen hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Flächenbrand

Am Mittwoch, den 04. August 2021, kam es gegen 18.15 Uhr in der Sevelter Straße zu einem kleinen Flächenbrand. Aus bislang unbekannter Ursache waren an dem dortigen See auf der Seite der Sevelter Straße Äste und Blattwerk auf einer Fläche von ca. 2 m² in Brand geraten. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg gelöscht, welche mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort war. Es entstand weder Sach- noch Personenschaden.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, 03. August 2021, kam es zwischen 07.30 Uhr und 16.00 Uhr in der Straße Pingel-Anton zu einer Sachbeschädigung an einem grauen PKW Mercedes-Benz C 200 CDi einer 18-Jährigen aus Cappeln. Der PKW wurde durch bislang unbekannte Täter zerkratzt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, dem 04. August 2021, kam es um 20.40 Uhr in der Soestenstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 65-Jährige aus Cloppenburg und ein 11-Jähriger aus Cloppenburg befuhren in angegebener Reihenfolge auf ihren Fahrrädern den rechtsseitigen Geh-/Radweg entlang der Soestenstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Im Streckenverlauf fuhr der 11-Jährige rechts an der links fahrenden Fahrradfahrerin vorbei. Als er bereits überholt hatte, wollte die 65-Jährige nach rechts in den Soestenweg abbiegen. Sie erschrak sich, als sie den Jungen bemerkte, verriss den Lenker und kam zu Fall. Hierdurch verletzte sie sich leicht und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der 11-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad nach Hause. Seine Eltern wurden durch die vor Ort eingesetzten Beamten über den Unfall informiert.

Molbergen - Einbruch in Wertstoffsammelstelle

In der Zeit zwischen Freitag, 30. Juli 2021, 18.15 Uhr, und Mittwoch, 04. August 2021, 09.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter in der Straße Zur Kläranlage auf das Gelände der dortigen Wertstoffsammelstelle. Sie drangen gewaltsam in das Kassenhaus ein und durchsuchten das Innere nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Molbergen unter der Telefonnummer (04475) 941220 entgegen.

Lindern - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, dem 04. August 2021, wurde um 19.20 Uhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus Vrees an der Vreeser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 57-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lindern - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, dem 04. August 2021, kam es um 20.45 Uhr in der Straße Herrensand zu einem Verkehrsunfall: Ein 5-jähriger Junge aus Lindern fuhr mit seinem Fahrrad vom Grundstück auf die Fahrbahn der Straße Herrensand und übersah dabei den PKW eines 18-Jährigen aus Lindern. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich das Kind leicht verletzte. Es wurde vororgslich in ein Krankenhaus verbracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 500 Euro.

