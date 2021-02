Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar Rotlicht missachtet

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Am Samstagnachmittag (13.02.2021) kam es auf dem Karl-Benz-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro entstanden ist. Der 28-jährige Fahrer eines VW Golf fuhr gegen 17.20 Uhr von der Inselbrücke kommend vermutlich bei Rotlicht in den Karl-Benz-Platz ein. Dort kollidierte er mit dem Golf eines 58-Jährigen, der gerade die Kreuzung in Richtung Lindenschulviertel überquerte. Während der Unfallaufnahme und der Räumung war der Stadtbahnverkehr zeitweise beeinträchtigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem PRev5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell