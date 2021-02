Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Auseinandersetzung bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am späten Freitagnachmittag (05.02.2021) ist ein 18-Jähriger von drei Tätern in der Hermannstraße geschlagen und anschließend bestohlen worden. Der Jugendliche war gegen 17.15 Uhr von der S-Bahnhaltestelle Feuersee in Richtung Rotebühlstraße unterwegs, als plötzlich drei mutmaßlich Jugendliche auf den 18-Jährigen zu rannten. Der 18-Jährige flüchtete in die Hermannstraße, wo ihn die Jugendlichen stellten und es in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Als ein Passant die drei Täter aufforderte aufzuhören, ließen sie von ihm ab, stahlen seine Kopfhörer im Wert von etwa hundert Euro und flüchteten in Richtung Feuersee. Der Jugendliche wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Unbekannten waren etwa 16 bis 18 Jahre alte, trugen dunkle Kleidung und hatten dunkle Haare. Zeugen, insbesondere der Passant, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

