Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizei für den Rheingau-Taunus-Kreis vom heutigen Tage, 14:17 Uhr

Wiesbaden (ots)

Alleinunfall in Niedernhausen - Fahrerin von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit

Niedernhausen, Am Schäfersberg, Mittwoch, 03.02.2021, 21:20 Uhr

(schü)In den Abendstunden des gestrigen Tages kam es in Niedernhausen in der Straße "Am Schäfersberg" zu einem Verkehrsunfall. Infolgedessen musste die Fahrerin von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die 21-jährige aus Niedernhausen befuhr die genannte Straße mit ihrem Renault in Begleitung ihrer 16-jährigen Beifahrerin. Aus bisher ungeklärter Ursache prallte sie an der Unfallstelle mit ihrem Fahrzeug gegen einen Findling, der sich auf einer dort eingerichteten Fahrbahnverengung befindet. Durch den Aufprall wurde der PKW ausgehoben und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Die Beifahrerin konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien, die Fahrerin wurde von der hinzugeeilten Feuerwehr befreit. Hierzu musste das Dach des Unfallfahrzeugs entfernt werden. Beide Frauen sind nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise nur leichtverletzt, wurden aber durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An dem PKW entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell