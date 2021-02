Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Ford Fiesta in Tiefgarage aufgebrochen

Mainz-Kostheim, Steinern Straße, Dienstag, 02.02.2021, 20:00 Uhr - Mittwoch, 03.02.2021, 20:20 Uhr

(schü) Zwischen Dienstag- und Mittwochabend schlugen bisher unbekannte Täter an einem Ford Fiesta die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine kleinere Summe Bargeld, welches in der Mittelkonsole abgelegt war. Der aufgebrochene PKW war in einer Tiefgarage geparkt. Bisher ist unklar, wie die Täter in die Tiefgarage, die mit einem Rolltor gesichert ist, eingedrungen sind.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbrecher erbeuten Schmuck und Elektrogeräte

Wiesbaden, Gneisenaustraße, Mittwoch, 03.02.2021, 06:45 - 12:30 Uhr

(schü) Im Laufe des Vormittags brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wiesbadener Gneisenaustraße ein. Auf noch unbekannte Weise gelangten die Täter in das Haus und öffneten im Anschluss mit Gewalt die Wohnungseingangstür einer Wohnung im Hochparterre. Danach durchwühlten sie die komplette Wohnung und entwendeten Schmuck und Elektrogeräte. Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht abschließend fest.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Gegen geparktes Auto gekracht und geflüchtet, Bad Schwalbach, Adolfstraße, 03.02.2021, 19.30 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht in der Adolfstraße in Bad Schwalbach wurde am Mittwochabend ein geparkter VW Polo beschädigt. Eine bislang unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug den am Straßenrand abgestellten blauen Pkw und flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Die Geschädigten hörten gegen 19.30 Uhr einen lauten Knall, stellten jedoch erst später die frischen Beschädigungen an ihrem Fahrzeug fest. Unfallzeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

