POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis vom 03.02.2021

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Schlägerei in der Schwalbacher Straße Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Dienstag, 02.02.2021, 23:05 - 23:10 Uhr

(schü) Gleich zweimal wurden am späten Montagabend Personen zum Opfer eines aggressiven Täters, als dieser kurz nacheinander einzelne Mitglieder einer Personengruppe angriff. Wenige Minuten nach 23:00 Uhr attackierte ein bisher unbekannter Mann in der Schwalbacher Straße zunächst einen 26-Jährigen. Beide hielten sich innerhalb einer Gruppe auf, als aus bisher unbekannten Gründen der Geschädigte mehrere Faustschläge ins Gesicht erhielt; anschließend flüchtete der Angreifer. Als der Täter des ersten Angriffs nach wenigen Minuten zurückkehrte und mit zwei Begleitern einzelne Mitglieder der erwähnten Gruppe angriff, kam es im selben Bereich erneut zu Schlägen und Tritten. Danach flüchteten die Angreifer, einer der Aggressoren konnte jedoch durch die Polizei am Tatort angetroffen werden. Der hinzugezogene Rettungsdienst untersuchte die Verletzten, stellte aber nur leichte Blessuren fest. Die Aufnahme des Sachverhaltes vor Ort gestaltete sich nach Angaben der eingesetzten Polizeibeamten aufgrund bestehender Sprachbarrieren sehr problematisch. Erste Ermittlungen ergaben jedoch, dass das Geschehen von der dortigen Videoschutzanlage aufgezeichnet wurde. Die Aufnahmen werden jetzt durch die Ermittler ausgewertet.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140.

2. Älteren Herren angerempelt, EC-Karte entwendet und Geld abgehoben Wiesbaden, Bahnstraße, Montag, 01.02.2021, 17:15 Uhr

(schü) Ein bislang unbekannter Mann rempelte vor einer Bankfiliale in der Bahnstraße einen 87-jährigen Herren an und entwendete ihm nach ersten Ermittlungen hierbei die Geldbörse. Später setzte der Täter die sich in der Geldbörse befundene EC-Karte des Opfers ein und hob von dessen Konto 1.000 EUR ab. Der Geschädigte kann den Täter als männlich, ca. 1, 60 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt beschreiben. Er trug eine schwarze Wollmütze, einen Mundschutz und dunkle Kleidung. Hinweise bzgl. der Tat oder des Täters bitte an das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440.

3. Zetteltrick mit hohem Diebstahlsschaden, Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße, Montag, 01.02.2021, 14:30 Uhr

(schü) Eine Seniorin aus der Richard-Wagner-Straße wurde zum Opfer gewissenloser Trickbetrüger, welche die Hilfsbereitschaft der Dame ausnutzten und bei ihr den sogenannten "Zetteltrick" anwendeten. Am frühen Nachmittag klingelte eine Frau bei der Geschädigten und erbat einen Zettel, um angeblich einer Nachbarin eine Nachricht zu hinterlassen. Während die Täterin der Geschädigten, welche Papier und Stift besorgen wollte, in die Wohnung folgte und sie dort ablenkte, betrat nach derzeitigem Ermittlungsstand ein weiterer Unbekannter die Wohnung und entwendete vorwiegend Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Frau, die den Zettel erbat, wird als ca. 30 - 35 Jahre alt, 1,60 - 1,65 Meter groß, von kräftiger Statur und mit einem runden Gesicht beschrieben. Sie sprach gebrochen Deutsch und war mit einer beigen Wollmütze, einer schwarzen Hose und einem schwarzen Anorak bekleidet. Die Polizei weißt erneut darauf hin, Unbekannten nicht die Tür zu öffnen und sie auf keinen Fall in die Wohnung oder das Haus zu lassen. Sollte es tatsächlich zu einem Kontakt mit einem Fremden an der offenen Wohnungstür kommen, so muss zwingend darauf geachtet werden, dass die Wohnungseingangstür beim Gang zurück in die Wohnung geschlossen wird! Die beschriebene Tatbegehungsweise wird immer wieder genutzt, um hilfsbereite und gutmütige, vor allem ältere Mitbürger, zu bestehlen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Vorsicht beim Geldwechseln, Idstein, Am Bahndamm, 02.02.2021, 10.45 Uhr,

(pl)Einer 76-jährigen Frau wurden am Dienstagvormittag in der Straße "Am Bahndamm" in Idstein am dortigen Busbahnhof von einem Trickdieb mehrere Geldscheine aus der Geldbörse entwendet. Der Täter bat die Geschädigte gegen 10.45 Uhr am Bussteig A darum, ihm einen Euro zum Telefonieren zu wechseln. Als die hilfsbereite Geschädigte daraufhin ihre Geldbörse zückte, wühlte der Täter im Münzgeldfach herum und schnappte sich währenddessen unbemerkt mehrere Geldscheine. Anschließend entfernte er sich mit seiner Beute zügig in Richtung Wiesbadener Straße, bevor die Geschädigte den Trickdiebstahl realisieren konnte. Der Trickdieb soll etwa 60-65 Jahre alt sowie ca. 1,65-1,70 Meter groß gewesen sein und eine normale Figur sowie dünne, lichte, kurze, braune Haare gehabt haben. Er habe graue Kleidung getragen und mit einem Akzent gesprochen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

