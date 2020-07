Polizei Gütersloh

POL-GT: 82-jährige Radfahrerin stürzt auf Kopfsteinpflaster

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Dienstagmittag (21.07., 13.55 Uhr) ereignete sich auf dem Steinweg, am Schloss in Rheda, ein Alleinunfall einer Radfahrerin, die sich dabei schwer verletzte.

Eine 82-jährige Rheda-Wiedenbrückerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Steinweg aus dem Schlosspark kommend. Auf dem groben Kopfsteinpflaster des Steinwegs verlor die Radfahrerin ihren Angaben nach die Kontrolle über ihr Rad und stürzte schwer. Eine eingesetzte Rettungswagenbesatzung versorgte die 82-Jährige zunächst vor Ort und überführte die Dame dann anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

