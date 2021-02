Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Einbruch in Nordenstadt Wiesbaden, Lindenweg, Montag, 01.02.2021, 13:50 - 19:10 Uhr

(schü) Zwischen 13:50 Uhr und 19:10 Uhr kam es am gestrigen Montag zu einem Einbruch in einem Reihenhaus im Nordenstadter Lindenweg. Bisher unbekannte Täter näherten sich von der Hausrückseite an und brachen in das Haus ein, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Nachdem die Einbrecher das Haus durchsucht hatten, entfernten sie sich mit ihrer Beute, die aus Bargeld, Uhren und Schmuck bestand.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ersucht Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Lagerhalle aufgebrochen

Wiesbaden-Naurod, Hermann-Hesse-Straße, Samstag, 30.01.2021, 17:30 Uhr - Montag, 01.02.2021, 14:30 Uhr

(schü) Zwischen Samstagabend und dem frühen Nachmittag am Montag drangen bisher unbekannte Täter in eine Lagerhalle im Wiesbadener Stadtteil Naurod ein, indem sie eine Holztür aufbrachen. Aus der Halle entwendeten sie einen Schutzanzug für das Ausbringen von Pestiziden und einen Stromgenerator. Den so entstandenen Diebstahlsschaden beziffert der Geschädigte auf 2.500 - 3.000 Euro. Da die Einbrecher auch noch ein Schloss an einem großen Rolltor beschädigten, augenscheinlich um den Generator aus der Halle schieben zu können, entstand über den Diebstahlsschaden hinaus noch ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Die Ermittlungen wurden von der Wiesbadener Kriminalpolizei aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Mutmaßlicher Tatverdächtiger nach Messerattacke im Loreleiring schnell ermittelt - Widerstand bei Festnahme geleistet

Wiesbaden, Kettingsacker, Montag, 01.02.2021, 17:43 Uhr

(schü) Einen 17-jährigen ermittelte das Wiesbadener Haus des Jugendrechts innerhalb kürzester Zeit als mutmaßlichen Täter der Messerattacke im Loreleiring in der Nacht von Freitag auf Samstag. Bei der Festnahme des jungen Mannes am Montag leistete dieser Widerstand, indem er die vier eingesetzten Polizeibeamten unmittelbar mit Pfefferspray attackierte. Alle vier Beamte wurden durch den Angriff verletzt, zwei von ihnen konnten ihren Dienst daraufhin nicht fortsetzen. Dem Angreifer freilich nutzte das nicht. Er wurde dennoch festgenommen und findet sich, neben den Ermittlungen zu der Messerattacke, jetzt auch noch wegen den Widerstandshandlungen in einem weiteren Strafverfahren wieder. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann auf freien Fuß gesetzt und seinen Eltern übergeben.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Münzgeld aus geparkten Pkw gestohlen, Rüdesheim am Rhein, Eibingen, Hugo-Asbach-Straße, 31.01.2021, 17.00 Uhr bis 01.02.2021, 18.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend in Eibingen aus einem geparkten Mitsubishi Münzgeld gestohlen. Die Diebe schlugen in der Hugo-Asbach-Straße zu, öffneten den Pkw und schnappten sich das Diebesgut. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

2. Sachbeschädigungen an Wahlplakaten, Niedernhausen, Niederseelbach und Oberjosbach, 29.01.2021 bis 01.02.2021,

(pl)Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen im Bereich von Niedernhausen zwei Wahlplakate abgerissen und ein weiteres beschmiert. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag schlugen die Täter in Niederseelbach zu und rissen im Bereich der Oberseelbacher Straße zwei Plakate von ihren Aufstellwänden ab. Am frühen Montagnachmittag wurde dann festgestellt, dass am Orteingang von Oberjosbach an der Landesstraße 3027 ein großer Aufsteller mit schwarzer Farbe beschmiert wurde. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 oder aber mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Betrügerischer Anruf - Achtung Enkeltrick!, Taunusstein, 01.02.2021, 12.15 Uhr,

(pl)Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrügern, die bei älteren Menschen mit dem sogenannten "Enkeltrick" Bargeld erbeuten wollen. Am Montagmittag wurde in Taunusstein wieder ein Mann von einem angeblichen Familienangehörigen angerufen, der aufgrund einer Notlage dringend mehrere Tausend Euro Bargeld benötigen würde. Dem Angerufenen war die Masche jedoch bekannt, so dass er sich nicht austricksen ließ und das Gespräch beendete. Immer wieder kommt es vor, dass Trickbetrüger ihre Opfer unter älteren Menschen suchen. Die "Spielarten" des Enkeltricks sind dabei vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder Schulfreunde aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

4. Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt, Oestrich-Winkel, Oestrich, Gartenstraße, 01.02.2021, 07.00 Uhr,

(pl)Am Montagmorgen wurde eine 61-jährige Fußgängerin in der Gartenstraße in Oestrich beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Eine 35-jährige Autofahrerin wollte gegen 07.00 Uhr mit ihrem Hyundai von der Rheingaustraße nach links in die Gartenstraße abbiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit der 61-Jährigen, die gerade zu Fuß die Gartenstraße überquerte. Die verletzte Fußgängerin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

5. Gegen geparktes Auto gerutscht - Unfallgeschädigter gesucht, Taunusstein, Bleidenstadt, Fleckenbornstraße, 27.01.2021, 11.30 Uhr,

(pl)In der vergangenen Woche ereignete sich am Mittwochmittag in der Fleckenbornstraße in Taunusstein-Bleidenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Pkw beschädigt wurde. Die Polizei sucht nun nach der Halterin oder dem Halter des Wagens. Wie der 24-jährige Unfallverursacher gegenüber der Polizei angab, sei er gegen 11.30 Uhr beim Einbiegen von der Mainzer Allee in die Fleckenbornstraße mit seinem blauen Opel Vectra auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen geraten und gegen einen geparkten Pkw gestoßen. Nach dem Unfall habe der 24-Jährige sein Fahrzeug bei der nächsten Möglichkeit abgestellt und sei nach einigen Minuten wieder zum Unfallort zurückgekehrt. Zu diesem Zeitpunkt war das möglicherweise beschädigte Fahrzeug jedoch nicht mehr vor Ort. Bei dem geparkten Pkw soll es sich um einen silbernen Kleinwagen gehandelt haben. Die oder der Unfallgeschädigte oder mögliche Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

6. Mauer bei Unfallflucht beschädigt, Oestrich-Winkel, Oestrich, Schmalgasse, Festgestellt: 01.02.2021, 19.23 Uhr,

(pl)Am frühen Montagabend wurde eine Unfallflucht in der Schmalgasse in Oestrich festgestellt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug stieß in der Schmalgasse gegen eine Bruchsteinmauer und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Bei dem Unfallwagen könnte es sich ersten Erkenntnissen zufolge um ein silbernes Fahrzeug gehandelt haben. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

