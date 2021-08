Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, dem 30. Juli 2021, kam es zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Bahnhof zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken aus seiner Parklücke den geparkten grauen PKW Daimler Chrysler einer 85-jährigen Frau aus Friesoythe. Hierdurch wurde der Stoßfänger ihres PKW hinten links deutlich zerkratzt und eingedellt. An der Fahrertür hinten links war heller Lackabrieb ersichtlich. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell