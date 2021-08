Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Geschwindigkeitskontrolle in Vechta

Am Mittwoch, 4. August 2021, zwischen 13.50 Uhr und 16.30 Uhr, führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Bakumer Straße durch. Dabei handelt es sich um eine 70er Zone. Die Polizeibeamtinnen und -beamten mussten leider mehrere Verstöße feststellen: Insgesamt verstießen 25 Verteilnehmer*innen gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung - davon 13 Verwarnungen und 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Vier Verkehrsteilnehmer*innen erwarten aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit Fahrverbote. Trauriger Spitzenreiter war eine Messung mit 116km/h. Die Polizei wird in Zukunft weiterhin ähnliche Kontrollen durchführen.

Neuenkirchen-Vörden - Taschendiebstahl einer Geldbörse

Am Dienstag, dem 03. August, kam es zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr in der Holdorfer Straße zu einem Taschendiebstahl. Ein bislang unbekannter männlicher Täter entwendete die schwarze Geldbörse eines 83-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden aus dessen hinterer Gesäßtasche. Die Geldbörse ist ca. 12 x 8 cm groß. Hierin befanden sich zum Tatzeitpunkt neben etwas Bargeld auch der Bundespersonalausweis, Führerschein, Krankenversicherungs- sowie Bankkarte des Geschädigten. Der Geschädigte konnte den mutmaßlichen Täter wie folgt beschreiben: - junger Mann, - ca. 20 bis 25 Jahre alt, - bekleidet mit einer Mund-Nasen-Bedeckung und - dunkler Bekleidung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer (05493) 913560 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, dem 04. August 2021, wurde gegen 10.55 Uhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus Neuenkirchen-Vörden auf der Vördener Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogen-Vortest verlief positiv, sodass dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Gegen 23.10 Uhr wurde ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Neuenkirchen-Vörden auf der Vördener Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich ebenfalls der Verdacht, dass der 39-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Auch sein Drogen-Vortest verlief positiv. Dem Betroffenen wurde sodann eine Blutprobe entnommen. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, dem 04. August 2021 kam es gegen 16.10 Uhr in der Reutestraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 44-jähriger PKW-Fahrer aus Damme befuhr den Weidenkamp und bog von dort nach rechts in die Reutestraße ein. Als er feststellen musste, dass eine Weiterfahrt aufgrund einer Straßensperrung nicht möglich war, fuhr er rückwärts, um seine Fahrtrichtung zu ändern. Ein 73-jähriger Fahrzeugführer aus Neuenkirchen-Vörden befuhr zu diesem Zeitpunkt ebenfalls die Reutestraße. Er fuhr auf den PKW des 44-Jährigen auf. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Sachschaden von 11500 Euro entstand. Die Unfallbeteiligten tätigen im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme vor Ort widersprüchliche Angaben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden entgegen, Tel.: (05493) 913560.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 31. Juli 2021, 20.00 Uhr, und Sonntag, 01. August 2021, 08.00 Uhr, kam es auf dem Döller Damm zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken die Fahrerseite des blauen PKW Skoda Fabia eines 62-Jährigen aus Visbek. Die Fahrertür wurde auf einer Länge von 45 cm und einer Höhe von 65 cm verkratzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (04445) 950470 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, dem 04. August 2021, kam es um 07.35 Uhr auf der Märschendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 45-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers beabsichtigte, mit seinem LKW vom Dinklager Ring in den dortigen Kreisverkehr einzufahren. Hierbei übersah er einen von links kommenden 25-jährigen Fahrzeugführer aus Godlenstedt, welcher sich mit seinem PKW bereits im Kreisverkehr befand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, dem 04. August 2021 kam es um 21.40 Uhr in der Burgstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage befuhr mit seinem PKW das Gelände einer Tankstelle an der Burgstraße. Hierbei beschädigte er die Außenfassade der dortigen Werkstatt. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Ein Augenzeuge des Unfalls, welcher sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Gelände der Tankstelle aufhielt, notierte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers, sodass dieser im weiteren Verlauf ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte. An seinem PKW waren deutliche Beschädigungen an der linken Seite des Fahrzeughecks ersichtlich. Im Zuge des Gesprächs mit dem Unfallverursacher stellte sich heraus, dass der 32-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Dinklage - Einbruch in Windkraftanlage

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 15. Juli 2021, 14.00 Uhr, und Mittwoch, dem 04. August 2021, 14.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Windkraftanlage eines 55-Jährigen aus Steinfeld an der Brockdorfer Straße ein. Dort entwendeten sie zwei mit Kunststoff ummantelte einadrige Erdungskabel aus Kupfer mit einer Länge von jeweils 100 Metern. Das Gesamtgewicht des entwendeten Kabels beträgt ca. 100 Kilogramm.

Holdorf - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Dienstag, 27. Juli 2021, 00.00 Uhr, und Dienstag, 03. August 2021, 16.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Gebäudewand des Pfarrheims im Ostring mit Farbe. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Holdorf unter der Telefonnummer (05494) 914200 entgegen.

Lohne - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Donnerstag, dem 05. August 2021, hoben bislang unbekannte Täter um 00.30 Uhr in der Vogstraße insgesamt sechs Gullydeckel der Oberflächenentwässerung am Fahrbahnrand heraus und steckten diese hochkant in den Schacht. Zu einer konkreten Gefährdung kam es nicht. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, dem 04. August 2021, zwischen 09.45 Uhr und 12.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Dinklage. Dabei streifte er einen dort abgestellten PKW Audi eines 67-Jährigen aus Osnabrück und beschädigte hierdurch den Fahrzeugspiegel. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 450 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

