Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Nach Unfall auf der A45 zwischen Dillenburg und Herborn Zeugen gesucht - Schmierfinken im Garten der Villa Grün -

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg - A45: Lkw drängt weißen Audi ab / Polizei sucht Zeugen -

Mit dem Schrecken kam die 25-jährige Fahrerin eines Audis davon, nachdem ein Lkw-Fahrer sie zu einem Ausweichmanöver drängte. Am zurückliegenden Donnerstag (25.02.2021), gegen 13.50 Uhr fuhr die junge Frau mit ihrem weißen A1 auf der A45 von Dillenburg in Richtung Herborn. Am Ende einer Baustelle überholte sie auf der zweispurigen Strecke einen Lkw. Im Bereich der Verschwenkung vom Baustellenbereich zurück auf die ursprünglichen Autobahnfahrstreifen, geriet der Lkw teilweise auf die Spur der Audifahrerin. Die Dillenburgerin zog nach links und prallte gegen die Behelfsleitplanke. Zu einem Kontakt zwischen dem Lkw und dem Audi kam es nicht. Der Lasterfahrer fuhr weiter in Richtung Hanau, ohne sich um den rund 8.000 Euro teuren Schaden zu kümmern. Weitere Angaben zu dem Lkw kann die junge Frau nicht machen. Die Autobahnpolizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen: Wer hat das Fahrmanöver am Ende der Baustelle zwischen Dillenburg und Herborn beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem Laster machen? Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010

Dillenburg: Lok an Villa Grün beschmiert -

Auf ein Ausstellungsstück im Garten der Villa Grün hatten es Schmierfinken abgesehen. Im Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 03.03.2021 sprühten sie in roter, schwarzer und grüner Farbe die Worte "Netflix and Joint" auf eine Dampflok. Der angerichtete Schaden kann noch nicht beziffert werden. Ebenso kann nicht gesagt werden, wann die Täter die Lok besprühten. Die Polizei sucht Zeugen, die die Täter beobachteten oder die sonst Angaben zu den Sprayern machen können? Womöglich haben sich die Unbekannten mit ihrer Tat in den sozialen Medien gebrüstet. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell