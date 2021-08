Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Korrekturmeldung zum Verkehrsunfall aus Holdorf

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Freitag, dem 06. August 2021, um 04.45 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Holdorf mit seinem PKW die Bundesstraße B 214 von Holdorf in Richtung Steinfeld. Als ein Reh auf die Straße lief, wich der 22-Jährige aus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Beifahrerseite an einen angrenzenden Baum. Durch den Aufprall überschlug sich der PKW. Eine 19-jährige Beifahrerin aus Holdorf wurde durch den Unfall schwer verletzt, der Fahrzeugführer verletzte sich leicht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

