Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Sonntag, 08.08.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel: Entstehungsbrand unter einer Terrassenüberdachung Am Samstag, 07.08.21, 17.15 h wurde über Notruf ein Brand an der Bahnstraße gemeldet. Zunächst wurde von einem Gebäudebrand ausgegangen. Die Freiwillige Feuerwehr Bösel rückte an und stellte von Ort glücklicherweise nur einen Entstehungsbrand fest. Durch heiße Asche geriet offensichtlich eine Mülltonne in Brand. Diese stand unter einer Terrassenüberdachung. Der Brand konnte schnell gelöscht und ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. Es entstand relativ geringer Sachschaden an der Mülltonne und an der Überdachung.

Friesoythe: Verkehrsunfall mit Trunkenheit Am Sonntag, 00.10 h, wurde zunächst eine Verkehrsunfallflucht an der Wasserstraße in Friesoythe angezeigt. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Unfallverursacher durch Beamte des Polizeikommissariats Friesoythe im Stadtgebiet fahrenderweise angetroffen werden. Beim Fahrzeugführer wurde eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 3,73 %o. Beim 32-jährigen Beschuldigten aus Friesoythe wurde sodann die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des Friesoythers wurde an Ort und Stelle sichergestellt. Durch das Unfallgeschehen wurde glücklicherweise niemand verletzt, zur genauen Schadenshöhe können momentan keine Angaben gemacht werden.

Friesoythe-Neuscharrel: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Am Sonntag, 04.44 h, wurde ein schwerer Verkehrsunfall an der Gehlenberger Str. in Friesoythe-Neuscharrel gemeldet. Eine 29-jährige Friesoytherin war aufgrund bisher unbekannter Ursache mit ihrem PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt. Die Fahrzeugführerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Gehlenberg aus ihrem PKW geborgen werden. Sie wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden. Die K 147 war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell