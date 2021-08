Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines Katalysators

In der Zeit zwischen Samstag, 07. August 2021, 22.00 Uhr, und Sonntag, 08. August 2021, 15.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Am tiefen Grund den Katalysator eines schwarzen PKW VW Golf einer 57-Jährigen aus Damme. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (05491) 999360 entgegen.

Damme - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, dem 08. August 2021, gegen 11.00 Uhr, wurde in der Marienstraße ein 28-jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Damme festgestellt, dessen Fahrzeug nicht mit einer Versicherungsplakette versehen war. Im Zuge der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke zu stehen schien. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,95 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 09. August 2021, um 04.10 Uhr, wurde im Pickerskamp ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus Vechta kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass ihm das Recht entzogen worden war, in Deutschland von seiner ausländischen Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Bakum - Diebstahl von amtlichen Kfz-Kennzeichenschildern

Von Dienstag, 03. August 2021, 00.00 Uhr bis Samstag, 07. August 2021, 12.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Bakum, Harmer Straße, beide amtlichen Kennzeichenschilder (VEC-NY 459) von einem PKW des Herstellers Opel Astra Sports Tourer. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt ordnungsgemäß auf einem Betriebshof abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum entgegen, Tel.: 04446-959710.

Lohne - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Sonntag, 08. August 2021, um 02.15 Uhr, wollten eine 14-Jährige aus Visbek und eine 15-Jährige aus Lohne mit ihren Pedelecs die Kreuzung Keetstraße/Dinklager Straße/Vechtaer Straße in Fahrtrichtung Bakum überqueren. Zur selben Zeit befuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer Dinklager Straße aus Richtung Vechta kommend und missachtete das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit den beiden Radfahrerinnen. Beide kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Der Unfallverursacher entferne sich von der Unfallstelle, ohne sich um die beiden Radfahrerinnen zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne entgegen, Tel.: 04442-808460.

Vechta - Bedrohung zum Nachteil von Rettungskräften und Polizisten

Am Freitag, dem 06. August 2021, kam es gegen 14.30 Uhr in der Münsterstraße zu einem Polizeieinsatz: Ein 27-jähriger Mann aus Vechta hatte zunächst die Besatzung eines Rettungswagens bedroht, welche sich zur genannten Zeit aufgrund eines medizinischen Notfalls in der Münsterstraße befand. Bei Erscheinen der hinzugerufenen Beamten zog der 27-Jährige ein Messer, drohte den Polizisten (26 und 31 Jahre alt) damit, sie töten zu wollen und flüchtete dann fußläufig mit dem Messer in der Hand. Er konnte wenige Minuten später in der Willohstraße zu Boden gesprochen, gesichert und in Gewahrsam genommen werden. Der 27-Jährige wurde im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell