Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Trickdiebstahl

Am Montag, 9. August 2021, gegen 10.25 Uhr, kam es in einem Discounter in der Hakenstraße zu einem Trickdiebstahl. Ein Mann lenkte eine Frau aus Neuenkirchen-Vörden beim Kauf einer Melone ab und ein weiterer Mittäter nutzte die Gelegenheit und entwendete aus der im Einkaufswagen abgelegten Tasche das Portemonnaie. Die beiden Männer im Alter von ca. 25 bis 30 Jahren wurden als südosteuropäisch beschrieben, hatten dunkle, kurze Haare und trugen dunkle Oberbekleidung und einen Mundnasenschutz. Einer der Täter soll ca. 170 cm groß, der Mittäter soll etwas größer gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Einbruch in einen Baustellencontainer

In der Zeit zwischen Samstag, 7. August 2021, 14.00 Uhr und Montag, 9. August 2021, 07.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf eine Campus-Baustelle Am Sternbusch. Hier gelangten sie in das Innere von drei Baustellencontainern, indem sie die Fensterscheiben zerstörten. Sie entwendeten zwei Ladegeräte und einen Akku-Winkelschleifer. Zudem wurde eine neu verbaute Tür aufgehebelt und dadurch beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Vechta - Unterschlagung eines Mobiltelefons

Am Sonntag, 8. August 2021, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 19.10 Uhr nutzte eine 13-Jährige aus Vechta ein Fahrgeschäft auf dem dortigen Freizeitpark. Während der Fahrt verlor sie ein Mobiltelefon des Herstellers iPhone. Eine bislang unbekannte Person nahm das Gerät unberechtigt an sich. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 350,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 30. Juli 2021, 10.00 Uhr bis Mittwoch, 4. August 2021, 17.45 Uhr lösten bislang unbekannte Personen die Infotafel einer Metallfigur in der Straße Zitadelle ab und beschädigten diese. Zudem wurde die Figur mit Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 7000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Vechta - Pkw-Brand

Am Montag, 9. August 2021, um 2:47 Uhr wurde der Polizei ein Brand eines Pkw in der Schwichteler Straße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Polizeieinsatzfahrzeuge stand der Wagen bereits im Frontbereich in Vollbrand und das Feuer begann auf ein angrenzendes Holzhaus überzugreifen. Der Brand des Pkw sowie die Fassadenteile am Holzhaus wurden durch die Feuerwehr Langförden gelöscht. Sie war mit 27 Kameradinnen und Kameraden sowie mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Das Holzhaus ist weiterhin bewohnbar. Die Schadenshöhe beträgt ca. 15000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt und ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 7. August 2021, 00.05 Uhr fuhr ein 32-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Driverstraße, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der 32-Jährige konnte lediglich eine albanische Fahrerlaubnis vorweisen. Diese hatte jedoch ihre Gültigkeit verloren, da der 32-Jährige bereits im Frühjahr 2020 seinen Wohnsitz im Bundesgebiet begründet hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 9. August 2021, 18.30 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Mofafahrer auf der Bahnhofstraße und geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Tuning

Am Dienstag, 10. August 2021, um 1.55 Uhr, geriet ein 21-jähriger Autofahrer auf der Münsterstraße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass die Betriebserlaubnis wegen einer Veränderung der Rad-/Reifenkombination erloschen war. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

