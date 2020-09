Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wechselgeld aus Pizzeria gestohlen

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit von Montag, 21. September, um 2.30 Uhr nachts und 23.30 Uhr abends hat sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einer Pizzeria an der Dohler Straße in Bonnenbroich-Geneicken verschafft.

Der Täter stahl das Wechselgeld aus der Kasse und flüchtete.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

