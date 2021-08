Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Versuchter Einbruch in eine Wohnung

In der Zeit zwischen Montag, 2.August 2021, gegen 11.00 Uhr und Montag, den 9.August 2021, um 10.25 Uhr gelangten bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Wohnung an der Alten-Feld-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.:04499-922200) entgegen.

Friesoythe-Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 9.August 2021, gegen 12.35 Uhr kam es in der Burgstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Außenspiegel eines dort geparkten Renault und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Ramsloh - Farbschmierereien und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

In der Zeit zwischen Dienstag, 27. Juli 2021, 18.00 Uhr und Mittwoch, 28. Juli 2021, 6.30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Personen die rückwärtige Hauswand eines Pfarrheims in der Marktstraße mit schwarzer Sprühfarbe. Darüber hinaus wurden an eine Garage auf dem angrenzenden Spielplatz u.a. zwei Hakenkreuze gesprüht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell