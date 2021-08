Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Montag, 09. August 2021, 17.30 Uhr, und Dienstag, 10. August 2021, 08.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Ringstraße einen auf dem Parkplatz vor der dortigen Seniorenwohnanlage abgestellten schwarzen PKW Mercedes-Benz eines 78-Jährigen aus Friesoythe oberhalb des linken rechten Kotflügels. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (0 44 91) 9 31 60 entgegen.

Bösel - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 04. August 2021, 12.00 Uhr, und Dienstag, 10. August 2021, 11.40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter während der urlaubsbedingten Abwesenheit der Geschädigten in ihr Einfamilienhaus im Häherweg ein und durchsuchten die gesamten Räumlichkeiten nach verwertbarem Diebesgut. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösel unter der Telefonnummer (0 44 94) 92 26 20 entgegen.

Barßel - Diebstahl eines PKW-Radios

Am Mittwoch, 11. August 2021, gegen 01.05 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Settrup das Radio aus dem roten PKW Fiat Seicento eines 53-Jährigen aus Barßel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (0 44 99) 92 22 00 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall

Am Dienstag, dem 10. August 2021, kam es gegen 15.55 Uhr in der Kortemoorstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 39-Jährige aus Barßel befuhr mit ihrem PKW die Kortemoorstraße aus Westerscheps kommend in Fahrtrichtung Harkebrügge. Alleinbeteiligt geriert sie auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, sodass sich ihr PKW überschlug. Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Durch den Unfall wurde die 39-Jährige leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Barßel war mit 6 Fahrzeugen und 25 Kameraden vor Ort. Bergungsmaßnahmen waren nicht notwendig. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 3000 Euro.

Saterland OT Scharrel/Bätholt - Verkehrsunfall

Am Dienstag, dem 10. August 2021, kam es um 10.10 Uhr im Tannenweg zu einem Verkehrsunfall: Eine alkoholisierte 49-jährige Fahrzeugführerin aus dem Saterland befuhr den Tannenweg rückwärts und in Schlangenlinien. Hierbei lenkte sie ihren PKW rückwärts in einen wasserführenden Graben. Der Unfall wurde durch einen Augenzeugen beobachtet, welcher die Polizei alarmierte. Die Fahrzeugführerin blieb durch den Unfall unverletzt. Sie konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest durch die vor Ort eingesetzten Beamten ergab einen Wert von 1,88 Promille. Der 49-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, ihr Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Durch den Unfall entstand Sachschaden in der Berme sowie am PKW der 49-Jährigen. Dieser musste abgeschleppt werden.

