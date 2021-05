POL-WAF: Ahlen. Besitzer eines hochwertigen Rennrads gesucht

Polizei Warendorf

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Ahlen stellten Polizisten am Montag, 10.5.2021 ein hoch- und neuwertiges Rennrad der Marke Lapierre sicher. Der Tatverdächtige konnte keinen Eigentumsnachweis erbringen. Daher besteht der Verdacht, dass das Fahrrad gestohlen wurde. Es handelt sich um ein Lapierre Aircode DRS 5.0 in gold/ schwarz (Größe XL). Wer kann Hinweise zu dem hier abgebildeten Rennrad geben? Wer ist oder kennt den Besitzer des Fahrrads? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

