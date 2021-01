Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrecher überrascht++ Unfallflucht an Heiligabend ++ Verkehrsunfall - zwei Verletzte

LK OsterholzLK Osterholz (ots)

Einbrecher überrascht Worpswede (wre) Am Dienstagmorgen überraschten Bewohner eines Hauses in der Straße "An der Bahn" in Worpswede einen Einbrecher. Der Mann hatte sich gegen 7:15 Uhr über die Eingangstür Zutritt zu dem Haus verschafft und wurde im Flur von einem Bewohner bemerkt. Daraufhin flüchtete der Einbrecher zu Fuß. Er war ca. 25-30 Jahre alt und trug eine graue Strickmütze. Personen, denen zur Tatzeit etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Worpswede unter der Telefonnummer 04792-9567923 mitzuteilen.

Unfallflucht an Heiligabend Grasberg (wre) Bereits am Heiligabend ereignete sich auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in der Wörpedorfer Straße eine Verkehrsunfallflucht für die die Polizei Zeugen sucht. Die Fahrerin eines Mercedes GLC stellte diesen gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als sie eine Stunde später zurückkehrte, bemerkte sie, dass ein anderer Autofahrer vermutlich beim Rangieren einen Schaden an ihrer Heckstange verursacht hatte. Wer im Straßenverkehr einen Unfall verursacht, hat laut Gesetz bestimmte Pflichten. Auch das Beschädigen eines geparkten Autos auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz zählt als Verkehrsunfall im Sinne des Rechtes. Der Verursacher eines solchen Schadens muss dafür sorgen, dass der oder die Geschädigte Kenntnis über seine Daten bekommt und der Schaden so reguliert werden kann. Keinstenfalls darf man einfach wegfahren! Man sollte in jedem Fall noch vor Ort die Polizei kontaktieren- dies ist auch über die Notrufnummer 110 möglich! Damit der Geschädigte einer solchen Unfallflucht nicht auf seinen Kosten sitzenbleibt und der Verursacher ermittelt werden kann, können u.a. Zeugenhinweise erforderlich sein! Zeugen der Unfallflucht in Grasberg werden gebeten, sich unter 04208-9198821 bei der Polizeistation melden. Aber auch in anderen Fällen bitten wir darum: Wenn Sie eine Unfallflucht beobachten, merken Sie sich das Kennzeichen des Verursachers und teilen dies umgehend der Polizei mit!

Verkehrsunfall - zwei Verletzte Osterholz-Scharmbeck (wre) Bei einem Verkehrsunfall wurden am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Ein 40-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Smart die Bremer Heerstraße in Richtung Bremen. Eine vor ihm fahrende 25-jährige Polofahrerin hielt dann an, weil sie nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte. Dies bemerkte der 40-Jährige nicht rechtzeitig und es kam zum Zusammenstoß der Autos. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt und der Verursacher musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren die Freiwillige Feuerwehr Heilshorn und ein Abschleppdienst vor Ort eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Sebastian Landwehr



Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell