Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Im Zuge einer Anzeigenaufnahme am Montag, 9. August 2021, gegen 19.00 Uhr, im Dienstgebäude des Polizeikommissariats Vechta in einer anderen Sache betrat ein 19-jähriger Mann aus Lohne die Polizeidienststelle und wollte gegen den Willen einer Anzeigeerstatterin Kontakt zu ihr aufnehmen. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt, dem er nicht nachkam, sodass eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter diesen durchsetzen wollten. Dabei griff der Tatverdächtige die beiden an. Erst durch die Unterstützung mehrerer Polizeibeamt*innen konnte der randalierende Mann unter Kontrolle gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Dabei wurden drei Polizeibeamte verletzt - einer von ihnen war nicht mehr dienstfähig und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der 19-jährige Mann wurde zunächst in Gewahrsam genommen. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde er gegen 20.30 Uhr entlassen. Gegen ihn wird nunmehr wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Lohne - Führen eines Kfz unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, dem 10. August 2021, wurde um 10.20 Uhr in der Vogtstraße ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Urin-Vortest bestätigte diesen Verdacht, sodass dem Probanden eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Um 16.40 Uhr wurde eine 46-jährige Fahrzeugführerin aus Dinklage auf der Dinklager Landstraße kontrolliert. Sie konnte den kontrollierenden Beamten keine Fahrerlaubnis vorlegen. Zudem stellte sich heraus, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Vortest in Form einer Urinprobe verlief positiv. Auch der 46-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Visbek - Diebstahl eines PKW-Kennzeichens

In der Zeit zwischen Sonntag, 08. August 2021, 17.00 Uhr, und Dienstag, 10. August 2021, 19.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Ahlhorner Straße das hintere Kennzeichen (HH-CA 1966) vom schwarzen PKW Hyundai i10 einer 55-Jährigen aus Geesthacht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (0 44 45) 95 04 70 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines Katalysators

Am Mittwoch, dem 11. August 2021, zwischen 00.30 Uhr und 00.45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannte Täter im Weidenkamp den Katalysator von einem roten PKW VW Golf einer 31-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden, welcher zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses abgestellt war. Die Tat wurde durch einen 33-jährigen Zeugen aus Neuenkirchen-Vörden beobachtet. Nachdem dieser den Täter angesprochen hatte, floh dieser fußläufig in Richtung Reutestraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief. Der Zeuge konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- männlich, - ca. 1,70 m groß, - ca. 45 Jahre alt, - osteuropäisches Erscheinungsbild, - spricht russisch - komplett dunkel bekleidet, - trug eine schwarze Wollmütze, - trug einen größeren Rucksack auf dem Rücken.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer (0 54 93) 91 35 60 entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 10. August 2021, zwischen 18.20 Uhr und 18.35 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Großen Straße das Pedelec einer 63-Jährigen aus Goldenstedt vom Grundstück eines Mehrparteienhauses. Bei dem entwendeten Pedelec handelte es sich um ein Damenfahrrad des Herstellers VICTORIA, Typ E-Trekking 7.5 in der Farbe blau/grau/cyan. Schutzbleche, Sattel und Lenkergriffe sind schwarz, die Felgen sind silbern. Die Rahmengröße beträgt 28 Zoll. Es hat eine 7-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Goldenstedt unter der Telefonnummer (0 44 44) 96 72 20 entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, dem 10. August 2021, wurde gegen 12.30 Uhr im Sonnenberg eine 62-jährige Fahrzeugführerin aus Steinfeld kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass diese nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, dem 10. August 2021, wurde um 18.25 Uhr in Fladderlohhausen eine 16-jährige Führerin eines Kleinkraftrades aus Neuenkirchen-Vörden festgestellt, welches schneller als 25 km/h fuhr. Zudem war sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihre Eltern wurden benachrichtigt, ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Dienstag, dem 10. August 2021, kam es um 18.00 Uhr in der Märschendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 29-jähriger PKW-Fahrer aus Rieste und und eine 46-jährige Fahrzeugführerin aus Bakum befuhren in genannter Reihenfolge die Märschendorfer Straße in Fahrtrichtung Vechta. Im Streckenverlauf beabsichtigte der 29-Jährige, nach links abzubiegen. Die hinter ihm fahrende 46-Jährige übersah dies und fuhr dem 29-Jährigen hinten auf, wodurch ihr PKW nicht mehr fahrbereit war. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell