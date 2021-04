Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer von Pkw erfasst

Stuttgart-Degerloch (ots)

Am Donnerstag (01.04.2021) hat sich in der Jahnstraße ein Zusammenprall zwischen einem 46-jährigen Radfahrer und dem Pkw Skoda eines 32-jährigen Fahrzeuglenkers ereignet. Der Lenker des Pkw befuhr gegen 12.45 Uhr die Jahnstraße in Fahrtrichtung B 27 um nach links in den Hans-Neuffer-Weg abzubiegen. Hierbei übersah er offensichtlich einen auf dem Geh-/Radweg ebenfalls in Richtung B 27 fahrenden Radfahrer und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich. Der Radfahrer, welcher zur Unfallzeit ohne Helm unterwegs war, zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo eine stationäre Aufnahme erfolgte. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. An Pkw und Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

