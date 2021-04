Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbruch mit hohem Schaden- Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (01.04.2021) in ein freistehendes Mehrfamilienhaus an der Alexanderstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 11.30 Uhr und 13.45 Uhr in die Wohnung, durchsuchten mehrere Schränke und entwendeten Bargeld, Schmuck und Goldmünzen, welche in einem Tresor lagerten. Der Gesamtwert beläuft sich auf einen Betrag in sechsstelliger Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell