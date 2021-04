Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein Schwerverletzter und mehrere Tausend Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag (01.04.2021) in der Jahnstraße ereignet hat. Ein 32 Jahre alter Fahrer eines Skoda war gegen 12.45 Uhr in der Jahnstraße in Richtung Hans-Neuffer-Weg unterwegs. Als der Autofahrer nach links in den Hans-Neuffer-Weg abbog, kollidierte er mit einem 46-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Radweg in die gleiche Richtung fuhr. Der Fahrradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell