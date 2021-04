Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter ist am Mittwoch (31.03.2021) in ein Mehrfamilienhaus an der Daimlerstraße eingebrochen. Der unbekannte Täter stieg gegen 17.45 Uhr offenbar über ein offen stehendes Fenster in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses ein und durchwühlte mehrere Schränke und Schubladen. Er erbeutete mehrere Tausend Euro Bargeld und flüchtete. Nachbarn konnten den Mann beim Einsteigen in das Fenster beobachten und beschrieben ihn als zirka 170 Zentimeter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er war von hagerer bis schmächtiger Statur und hatte ein mitteleuropäisches Aussehen. Er trug helle Jeans, ein helles Kurzarmshirt, ein schwarzes Cap ohne Aufdruck sowie auffällig helle, neonfarbene rot/orangene Sneakers mit schwarzen Akzenten. Ob der Mann Mittäter hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

