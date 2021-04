Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einsatzlage am Karsamstag

Stuttgart (ots)

Am kommenden Karsamstag finden in Stuttgart zahlreiche Kundgebungen statt. Mehrere Hunderte Polizeibeamte werden deshalb im Einsatz sein. Vor allem in der Innenstadt muss mit teils erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Auch im Bereich des Neckarparks ist eine Versammlung angemeldet. Zu dem Einsatz der Stuttgarter Polizei, mitten im aktuellen Spannungsfeld zwischen Infektionsschutz und Versammlungsfreiheit, gibt es unter dem Link ein Statement des Einsatzleiters Carsten Höfler.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell