Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann zu Boden geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat einen 44 Jahre alten Mann in der Nacht zum Donnerstag (01.04.2021) in der Pfarrstraße zu Boden geschlagen und anschließend versucht, seinen Geldbeutel zu stehlen. Der unbekannte Mann sprach den 44-Jährigen gegen 00.40 Uhr an und versuchte mit ihm ins Gespräch zu kommen. Im weiteren Verlauf bedrängte er den Mann, schlug ihn zu Boden und versuchte seinen Geldbeutel zu stehlen. Der Mann wehrte sich, sodass der Unbekannte ohne Beute in Richtung Hauptstätter Straße flüchtete. Der Täter wird als zirka 175 Zentimeter groß, schlank und dunkelhäutig beschrieben. Er war dunkel gekleidet, hatte einen schwarzen Rucksack dabei und sprach akzentfrei Deutsch. Zeugen, insbesondere ein Taxifahrer, der die Tat möglicherweise beobachtet hat, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

