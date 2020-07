Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Gartenlauben am Bayernring aufgebrochen

Minden (ots)

Am Wochenende sind Unbekannte in insgesamt vier Gartenlauben am Bayernring eingebrochen.

Dazu suchte man zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 10.45 Uhr das Gelände der Kleingartenanlage auf und verschaffte sich auf den Parzellen gewaltsamen Zutritt in die vier Gebäude. Aus diesen stahlen die Unbekannten unter anderem Werkzeuge und Bargeld.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell