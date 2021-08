Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, den 11., August 2021, gegen 12.20 Uhr, befuhren eine 49-Jährige aus Bösel und eine 58-Jährige aus Barßel mit ihren PKWs in genannter Reihenfolge die Böseler Straße in Fahrtrichtung Friesoythe. In Höhe des Neuenkampsweges mussten sie verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender 60-jähriger Fahrzeugführer aus Bösel bemerkte dieses zu spät und fuhr mit seinem PKW auf den Wagen der Barßelerin auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den ersten PKW geschoben. Die Fahrerin aus Bösel sowie deren Mitfahrerin (57 Jahre alt, ebenfalls aus Bösel) erlitten leichte Verletzungen. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro.

Friesoythe - Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

Vermutlich im Zeitfenster zwischen dem 21. Juli 2021 und dem 28. Juli 2021 kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe der Realschule in Friesoythe, Dr.-Niermann-Straße. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe (04491/93160) zu melden.

