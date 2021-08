Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln OT Schwichteler - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 12. August 2021, kam es gegen 07.25 Uhr in Cappeln OT Schwichteler auf der Langfördener Straße, in Höhe der Einmündung zum Repker Damm, zu einem Verkehrsunfall: Eine 29-jährige PKW-Fahrerin aus Cappeln befuhr mit ihrem Fahrzeug die Langfördener Straße in Fahrtrichtung Deindrup. Vor ihr befand sich ein LKW. In Höhe des Repker Dammes wollte sie nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 31-jährigen Fahrzeugführer aus Espelkamp, Kreis Minden-Lübbecke. Es kam zum Frontalzusammenstoß, wodurch beide Beteiligten glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. Sie wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Langfördener Straße (K257) zwischen dem Abzweig Bakum und Deindrup in beiden Richtungsfahrbahnen für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Beide verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die entstandene Schadenshöhe beträgt insgesamt 12000 Euro.

Emstek - schwerer Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Am Donnerstag, 12. August 2021, kam es gegen 07.40 Uhr in Emstek, Eichenallee, in Höhe der Einmündung Herzog-Erich-Weg, zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Rettungswagen, besetzt mit drei Insassen (zwei Rettungssanitäter*innen und ein Praktikant), befand sich unter Einsatz von Sonder- und Wegerechten auf der Anfahrt zu einem Verkehrsunfall nach Cappeln. Ausgangs einer Rechtskurve kam der 47-jährige Fahrzeugführer aus Lindern aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte zunächst gegen eine Schutzplanke, im Anschluss gegen mehrere kleine Bäume und kam letztlich in einem Graben zum Stehen. Durch den Unfall wurden alle drei Insassen schwer verletzt. Der Fahrer und die Beifahrerin, eine 24-Jährige aus Cloppenburg, wurden zudem schwer in der Fahrzeugkabine eingeklemmt. Der 29-jährige Mitfahrer aus Cloppenburg, welcher ebenfalls vorne saß, konnte unmittelbar nach dem Unfall aus dem verunfallten Fahrzeug geborgen und mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Er gilt als schwer verletzt. Für die Bergungsarbeiten der beiden eingeklemmten Insassen waren insgesamt 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Emstek erforderlich. Um 08.30 Uhr konnte die Beifahrerin aus dem verunfallten Rettungswagen geborgen und an den Rettungsdienst übergeben werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Der Fahrer konnte um 08.35 Uhr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Beide gelten ebenfalls als schwer verletzt. Der verunfallte Rettungswagen erlitt einen Totalschaden. Die Schadenshöhe wird mit ca. 140000 Euro beziffert. Die Eichenallee blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

