Polizei Duisburg

POL-DU: Ungelsheim: Polizei fahndet mit Fotos nach Räubern

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg bittet bei der Fahndung nach zwei Räubern die Öffentlichkeit um Hilfe. Zwei etwa 16 bis 18 Jahre alte Jugendliche hatten am 24. November des vergangenen Jahres (ein Dienstag) gegen 13:20 Uhr einen 17-Jährigen in einer Parkanlage an der Straße "Am neuen Angerbach" mit einem Messer bedroht und ihn gezwungen sein Geld heraus zu geben. Dann flüchteten sie. ( Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4773930 )

Das Kriminalkommissariat 13 bittet Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise zur Identiät der beiden Jugendlichen geben können, unter der Rufnummer 0203 2800 Kontakt zur Polizei Duisburg aufzunehmen.

Die Fotos der Jugendlichen sind über die folgende Internetseite abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/duisburg-schwerer-raeuberische-erpressung

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell