Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Duisburg (ots)

Auf der Friedrich-Wilhelm-Straße - Höhe Claubergstraße - ist Polizisten am gestrigen Sonntag (14. Februar, 16:25 Uhr) ein Mann aufgefallen, der aus dem Kantpark kam und, als er den Mannschaftswagen der Hundertschaft sah, sofort wegrannte. Die Beamten verfolgten den Tatverdächtigen und konnten ihn schließlich am Lifesaver-Brunnen festhalten. Während seiner Flucht hatte er an der Düsseldorfer Straße einen schwarzen Stoffbeutel weggeworfen. Die Einsatzkräfte stellten den Beutel mit insgesamt acht Bubbles sicher. Neben den Drogen hatte der mutmaßliche Dealer eine dreistellige Summe Bargeld und ein Telefon bei sich. Beides wurde ebenfalls beschlagnahmt. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft wird der 26-Jährige wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Kokain einem Haftrichter vorgeführt.

