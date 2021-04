Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Unbekannte Einbrecher erbeuten Bargeld - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Wohlgelegen (ots)

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Hauptgebäude eines Bestattungsinstituts in der Gutenbergstraße. Der oder die Unbekannten waren offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen. Nachdem zahlreiche Schränke durchsucht wurden, gelang es den Tätern schließlich Bargeld in noch unbekannter Höhe zu erbeuten und unerkannt von dem Tatort zu flüchten. Die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens wird derzeit auf rund 800 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Tel.: 0621 - 33010 zu melden.

