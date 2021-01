Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Messerangriff in Holthausen - "MK Zwilling" ermittelt Tatverdächtigen - 22-jähriger Intensivtäter mit Haftbefehl festgenommen

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Düsseldorf und der Staatsanwaltschaft

Nach Messerangriff in Holthausen - "MK Zwilling" ermittelt Tatverdächtigen - 22-jähriger Intensivtäter mit Haftbefehl festgenommen

Nachdem am Freitag, 28. August 2020, in Holthausen zwei Brüder durch eine Personengruppe angegriffen und schwer verletzt worden waren, konnten die Beamten der "MK Zwilling" gestern einen 22 Jahre alten Mann aus Düsseldorf als Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen. Zuvor war gegen ihn Haftbefehl erlassen worden. Der von Staatsanwaltschaft und Polizei als Intensivtäter geführte Mann steht im Verdacht, einen der beiden 39-jährigen Brüder durch Messerstiche so schwer verletzt zu haben, dass zwischenzeitlich Lebensgefahr bestand.

