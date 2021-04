Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Wildunfall auf B 39, hoher Sachschaden - Fahrer unverletzt

Sinsheim (ots)

Bei einem Wildunfall am frühen Donnerstagmorgen blieb es zum Glück bei Sachschaden.

Ein 60-jähriger Ford-Fahrer war gegen 5 Uhr auf der B 39 von Kirchardt in Richtung Steinsfurt unterwegs, als er am Bahnübergang (Abfahrt zur L 592 in Richtung Reihen) mit einem Reh kollidierte, das die Fahrbahn kreuzte. Während das Tier so schwer verletzt wurde, dass es noch an der Unfallstelle starb, blieb der Autofahrer unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich jedoch nach ersten Schätzungen auf rund 3.000.- Euro.

