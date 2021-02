POL-H: Hannover-Nordstadt: Fledermaus im Patientenzimmer löst Polizeieinsatz aus

Polizeidirektion Hannover

Hannover-Nordstadt: Fledermaus im Patientenzimmer löst Polizeieinsatz aus

Hannover

Am Sonntag, 07.02.2021, haben die Beamten des Polizeikommissariats Nordstadt einen tierischen Einsatz erlebt. Eine Fledermaus suchte Zuflucht in einem Patientenzimmer im Nordstadt Krankenhaus an der Haltenhoffstraße und sollte eingefangen werden.

Gegen 15:55 Uhr wurde die Polizei ins Klinikum Region Hannover - Nordstadt Krankenhaus an der Haltenhoffstraße alarmiert. Dort stellte das Krankenhauspersonal eine Fledermaus in einem Patientenzimmer fest. Vermutlich suchte sie aufgrund der winterlichen Kälte dort Unterschlupf.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei versuchte die Fledermaus zu flüchten und versteckte sich hinter der Heizung. Beim beherzten und behutsamen Zugreifen der Beamten leistete das kleine Flattertier dann aber keinen Widerstand. Verletzt wurde niemand. Anschließend wurde das Kleinfledertier der Tierschutzorganisation BUND Region Hannover Arbeitsgruppe Fledermäuse übergeben. Dort verbleibt die Fledermaus bis Frühjahr. Anschließend wird sie im Bereich des Klinikums wieder ausgewildert und in die Freiheit entlassen. /nash, mr

