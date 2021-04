Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht!

Mannheim-Sandhofen (ots)

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Hauptgebäude einer Firma in der Amselstraße. Dort entwendeten die Unbekannten aus einer im Empfangsbereich befindlichen Kasse Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrags. Die Höhe eines möglich entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel.: 0621 - 777690 zu melden.

