Damme - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 12. August 2021, um 16.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Verbrauchermarkt in der Hunteburger Straße die braune längliche Geldbörse einer 86-jährigen Frau aus Damme aus deren Einkaufskorb. Hierin befanden sich zum Tatzeitpunkt neben Bargeld auch der Personalausweis, die Krankenversicherungs- sowie die Bankkarte der Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (0 54 91) 99 93 60 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 12. August 2021, kam es gegen 17.30 Uhr in Bokern zu einem Verkehrsunfall: Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Dinklage befuhr die Straße Bokern in Fahrtrichtung Damme. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, sodass dieses geradeaus weiterfuhr und gegen einen einen Baum stieß. Der 20-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Neuenkirchen-Vörden - Brand auf einer abgemähten Grasfläche

Am Donnerstag, 12. August 2021, zwischen 05.30 Uhr und 07.00 Uhr, kam es in der Feldstraße aus bislang unbekannter Ursache zu einem Feuer auf einem abgemähten Grasfeld einer 81-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Die brenndende Fläche hatte ein Ausmaß von ca. 4 x 4 Metern. Am Brandort konnten im Feuer Grünabfälle, Rasenschnitt, Sträucher sowie diverses Holz, u.a. Dachlatten, festgestellt werden. Es besteht daher der Verdacht, dass das Feuer zum Verbrennen von Abfällen entzündete wurde. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Neuenkirchen gelöscht, welche mit 3 Fahrzeugen und 22 Kameraden im Einsatz war. Sachschaden entstand nicht. Die Ermittlungen zu Brandentstehung und -ursache wurden aufgenommen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung an Haustür

Am Donnerstag, dem 12. August 2021, zwischen 12.45 Uhr und 13.45 Uhr, beschädigten in der Einer Straße bislang unbekannte Täter das Scheibenelement einer Eingangstür einer 36-Jährigen aus Wildeshausen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Goldenstedt unter der Telefonnummer (0 44 44) 96 72 20 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 12. August 2021, wurde um 08.00 Uhr in der Lindenstraße ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Vechta kontrolliert. Er legte den kontrollierenden Beamten in diesem Zusammenhang eine ausländische Fahrerlaubnis vor. Diese hatte jedoch ihre Gültigkeit verloren, da der 39-Jährige bereits seit fünf Jahren seinen Hauptwohnsitz in Deutschland unterhält. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Um 16.15 Uhr wurde in der Märschendorfer Straße ein 17-jähriger Rollerfahrer kontrolliert, welcher eine Geschwindigkeit von 65 km/h erreichen konnte. Der 17-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am Donnerstag, 12. August 2021, kam es gegen 09.30 Uhr auf der Darener Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Steinfeld (Atemalkoholkonzentration: 2,72 Promille, nicht im Besitz eines Führerscheins) beabsichtigte, mit seinem PKW von der Darener Straße nach rechts auf die Schledehausener Straße in Richtung Schledehausen zu fahren. Beim Abbiegen übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten 43-Jährigen aus Bakum, welcher mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst von der Unfallstelle. Er konnte später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Visbek OT Hagstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 12. August 2021, wurde gegen 14.30 Uhr in Hagstedt ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Vechta kontrolliert. Er legte den kontrollierenden Beamten eine ausländische Fahrerlaubnis vor. Diese hatte jedoch ihre Gültigkeit verloren, da der 30-Jährige bereits seit 2019 seinen Hauptwohnsitz in Deutschland unterhält. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Der Halter des Fahrzeuges, ein 43-Jähriger aus Vechta, ließ die Fahrt zu. Gegen ihn wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, dem 12. August 2021, gegen 21.30 Uhr, wurde in der Großen Straße ein 34-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert, welcher ohne Licht unterwegs war und es an einer dortigen Kreuzung Große Straße/Am Klapphaken zu einem Beinahe-Unfall mit einem PKW gekommen war. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige unter Alkoholeinfluss stand (Atemalkoholkonzentration: 1,03 Promille). Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der 34-Jährige beleidigte die kontrollierenden Beamten zudem während der polizeilichen Maßnahmen, sodass diesbezüglich gesonderte Ermittlungen geführt werden.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 12. August 2021, gegen 09.35 Uhr, kam es in der Straße Westmark zu einem Verkehrsunfall: Ein 17-jähriger Führer eines Leichtkraftrades befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Straße Westmark in Richtung Bakumer Straße. Im Straßenverlauf geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und stürzte. Der 17-Jährige verletzte sich leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus Vechta verbracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1000 Euro.

