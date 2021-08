Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - -Diebstahl von Bargeld

Am Mittwoch, 11. August 2021, kam es gegen 09.30 Uhr in einem Selbstbedienungsladen im Kapellenweg zu einem Diebstahl: Ein bislang unbekannter männlicher Täter begab sich zur genannten Zeit in den Hof- bzw. Selbstbedienungsladen und versuchte dort, die Geldkassette zu öffnen. Als ein weiterer Kunde erschien, nahm er das offenliegende Wechselgeld an sich und floh als Beifahrer in einem schwarzen Mitsubishi Kleinwagen. Der Wagen war dreitürig und wurde von einer Frau gefahren. Diese hatte dunkle Haare und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke.

Der Täter konnte durch den Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - osteuropäisches Erscheinungsbild, - ca. 20 bis 30 Jahre alt, - schlank, - kurze, blonde unfrisierte Haare mit leichten Geheimratsecken, - kein Bart.

bekleidet mit:

- helle Baggy-Jeans, - schwarzes Rundhals-T-Shirt, - Bauchtasche schwarz mit weißem Nike-Schriftzug und -Emblem, - schwarze Sportschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Goldenstedt unter der Telefonnummer (0 44 44) 96 72 20 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell