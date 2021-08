Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung Polizeikommissariat Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

PRESSEMELDUNGEN vom 13.08.2021 - 15.08.2021

- Freitag der 13. !! -

Trunkenheit im Straßenverkehr in Steinfeld Am Fr., 13.08.2021, gg. 14.10 h befuhr ein 45-jähriger aus Steinfeld mit seinem Pkw VW Golf die Graf-von-Galen-Straße in Steinfeld, obwohl er erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Die Entnahme einer Blutprobe und die Einbehaltung seines Führerscheines waren die Folge.

Trunkenheit im Straßenverkehr in Lohne

Am Fr., 13.08.2021, gg. 19.20 h befuhr ein 73-jähriger aus Lohne mit seinem Pkw DB die Bahnhofstraße/Im Gleisbogen, obwohl er erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Auch hier wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sofort einbehalten.

Trunkenheit im Straßenverkehr in Steinfeld Am Fr., 13.08.2015, gg. 20.15 h befuhr ein 28-jähriger aus Steinfeld mit seinem Kleinkraftrad den Honkomper Weg in Steinfeld, obwohl er unter Alkoholeinwirkung stand und das Fahrzeug nicht mehr versichert war. Die Entnahme einer Blutprobe war auch in diesem Fall die Folge.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Neuenkirchen/Vörden Am Fr., 13.08.2021, gg. 20.32 h befuhr ein 33-jähriger polnischer Landsmann aus Neuenkirchen mit einem Pkw VW Passat die Straße Campemoor in Neuenkirchen/Vörden, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Außerdem gehörten die von ihm am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem von ihm geführten Pkw. Somit war das Fahrzeug nicht zugelassen und ohne Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen beschlagnahmt !

Fahrt unter Drogeneinfluss in Neuenkirchen/Vörden Am Fr., 13.08.2021, gg. 10.50 h befuhr ein 37-jähriger aus Damme mit seinem Pkw Audi die Straße Wahlde in Neuenkirchen/Vörden, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf die Einnahme von Amphetaminen. Die Entnahme einer Blutprobe war die Folge und die Weiterfahrt wurde untersagt

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell