Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ohne (echte) Fahrerlaubnis im Sportwagen unterwegs

Neuss (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrsüberwachung am (21.02.) hielten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei im Rhein-Kreis Neuss den 32-jährigen Fahrer eines weißen Porsche an der Kaarster Straße Ecke Gladbacher Straße an. Der Mann, der sich nach eigenen Angaben nur vorübergehend in Deutschland aufhält, händigte Dokumente aus, die bei genauerer Überprüfung gefälscht zu sein schienen. Dies räumte er auch später ein. Sein Führerschein war nach eigenen Angaben in Polen eingezogen worden. Für die Beamten ergab sich so, neben dem Verdacht der Urkundenfälschung, zudem der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch die Herkunft des Porsche konnten vor Ort nicht eindeutig geklärt werden. Die Polizei stellte den Sportwagen zunächst sicher, bis die Herkunft eindeutig geklärt werden kann. Der 32-Jährige muss sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen.

